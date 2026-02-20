Trump revela que esta considerando “un ataque limitado” contra Irán

Donald Trump afirmó este viernes que está considerando ejecutar un “ataque limitado” contra Irán, en medio del aumento de las tensiones y de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

Al ser preguntado por un reportero si valora lanzar un ataque militar limitado si la República Islámica no llega a un acuerdo nuclear, el presidente estadounidense afirmó: “Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando”.

En la jornada anterior, el mandatario aseveró que “cosas malas” podrían ocurrirle a Irán si no se alcanza un acuerdo con Washington y dio a Teherán un plazo de entre 10 y 15 días, que calificó como el “máximo” para lograrlo. Sin entrar en detalles sobre un eventual ataque militar, aseguró que Estados Unidos “va a conseguir un acuerdo de una forma u otra” y que, de no lograrse, “será desafortunado para ellos”.

“No existe una solución militar para el programa nuclear”

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Aragchi, afirmó que la cuestión nuclear de su país no tiene una solución militar, sino que la diplomacia es la única vía.

“Una cosa que debo destacar es que no existe una solución militar para el programa nuclear de Irán. Eso ya se comprobó el año pasado, cuando se produjeron ataques masivos contra nuestras instalaciones. Ellos mataron y asesinaron a nuestros científicos, pero no pudieron acabar con nuestro programa nuclear”, dijo. También subrayó que esta tecnología pertenece a Irán y no puede ser destruida con bombardeos ni acciones militares.