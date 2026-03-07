BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoTrump sobre el ataque contra una escuela iraní: “Lo hizo Irán”
Mundo

Trump sobre el ataque contra una escuela iraní: “Lo hizo Irán”

El presidente estadounidense acusó a Teherán de ser "muy impreciso" con sus ataques.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Funeral de los fallecidos en el ataque contra la escuela de Minab, Irán, 3 de marzo de 2026.

Funeral de los fallecidos en el ataque contra la escuela de Minab, Irán, 3 de marzo de 2026.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este sábado que fue el propio Irán quien el pasado sábado bombardeó una escuela primaria en la ciudad de Minab, en la provincia iraní de Hormozgán, que dejó al menos 175 muertos.

“Según lo que he visto, eso lo hizo Irán”, respondió el mandatario estadounidense a un periodista que preguntó si quien lanzó el ataque fue Washington. “Creemos que fue Irán”, reiteró. “Porque, como saben, son muy imprecisos con sus municiones”, aseguró. “No tienen ninguna precisión. Fue hecho por Irán”, volvió a repetir Trump.

El culpable del ataque

Aunque inicialmente el ataque fue atribuido a Israel, medios internacionales, basándose en imágenes satelitales y videos verificados, señalaron que el bombardeo contra la escuela ocurrió de forma simultánea a los ataques contra una base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la zona, lo que ha desplazado el foco de sospecha hacia Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos indicaron que el incidente continúa bajo investigación.

También te puede interesar

Canciller chino asegura que Taiwán jamás será un...

Descubren el virus del resfriado más antiguo hallado...

Trump sobre Irán: “A ellos les gustaría llegar...

VIDEO Israel y EEUU bombardean por primera vez...

Joven asesina a 3 mujeres en un día...

Bombardero supersónico B-1 de EE.UU. llega al Reino...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign