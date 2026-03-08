BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoTrump sobre Irán: “A ellos les gustaría llegar a un acuerdo, a nosotros no”
Mundo

Trump sobre Irán: “A ellos les gustaría llegar a un acuerdo, a nosotros no”

El mandatario estadounidense indicó que su país tiene "poder de negociación", pero no busca una solución pacífica del conflicto.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un F/A-18E Super Hornet aterrizando en el USS Gerald R. Ford (CVN 78) tras participar en la operación 'Furia Épica', el 1 de marzo de 2026

Un F/A-18E Super Hornet aterrizando en el USS Gerald R. Ford (CVN 78) tras participar en la operación ‘Furia Épica’, el 1 de marzo de 2026

Donald Trump sostuvo este sábado que Irán quiere llegar a un acuerdo con EE.UU., pero Washington no busca una solución negociada del conflicto.

“Hay mucho poder de negociación, quizá el máximo, pero no buscamos llegar a un acuerdo. A ellos les gustaría llegar a un acuerdo, a nosotros no”, declaró.

Previamente, Trump ya había asegurado que Teherán aún desea alcanzar un acuerdo con Washington, pero que ya es demasiado tarde para que retome las negociaciones. No obstante, las autoridades iraníes lo negaron rotundamente y subrayaron que Irán está dispuesto a seguir luchando “el tiempo que sea necesario” sin intención de dialogar con Estados Unidos, en el que ya no confían.

VER: VIDEO Israel y EEUU bombardean por primera vez instalaciones de almacenamiento de petróleo iraní cerca de Teherán

También te puede interesar

Canciller chino asegura que Taiwán jamás será un...

Descubren el virus del resfriado más antiguo hallado...

VIDEO Israel y EEUU bombardean por primera vez...

Trump sobre el ataque contra una escuela iraní:...

Joven asesina a 3 mujeres en un día...

Bombardero supersónico B-1 de EE.UU. llega al Reino...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign