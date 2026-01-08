BOLETIN DE NOTICIAS
Trump: “Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero que reciba de nuestro acuerdo petrolero”

El mandatario indicó que se trata de "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE.UU. para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela".

Por Redaccion Central
El presidente de EE.UU., Donald Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe, supervisan las operaciones militares estadounidenses en Venezuela desde Florida, EE.UU., 3 de enero de 2026

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que Venezuela comprará en lo sucesivo únicamente productos del país norteamericano con lo recaudado por su nuevo acuerdo petrolero.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, escribió en Truth Social, detallando que “estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE.UU. para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”.

El inquilino de la Casa Blanca indicó que Caracas se compromete a hacer negocios con Washington como “su principal socio”, lo cual calificó como “una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para EE.UU.”.

