Ucrania prueba robots humanoides Phantom MK-1 en el frente de guerra

Ucrania ha comenzado a probar en el frente de guerra robots humanoides Phantom MK-1, una nueva tecnología militar que podría cambiar la forma en que se realizan ciertas operaciones en el campo de batalla. De acuerdo con información publicada por el medio especializado Military, estos robots están siendo evaluados para determinar su utilidad en misiones de reconocimiento y apoyo logístico.

Los Phantom MK-1 son robots con apariencia humanoide diseñados para desplazarse en entornos complejos donde otros sistemas, como los drones, encuentran dificultades. Su estructura les permite entrar en espacios cerrados o subterráneos, como búnkeres, trincheras o edificios dañados, lugares que suelen representar un alto riesgo para los soldados.

Uso para reabastecimiento y reconocimiento

Entre las principales funciones previstas para estos robots se encuentra el reabastecimiento de suministros en el frente, transportando munición, equipos o provisiones hacia posiciones avanzadas. De esta manera, los militares podrían reducir la exposición directa al fuego enemigo.

Además, los robots también podrían realizar tareas de reconocimiento en zonas peligrosas, recopilando información antes de que las tropas ingresen en determinados sectores.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los analistas es que el Phantom MK-1 posee una firma térmica similar a la de un ser humano, lo que en teoría podría confundir a sensores enemigos o dificultar su identificación en el campo de batalla.

Ucrania como laboratorio de tecnología militar

La empresa estadounidense Foundation, responsable del desarrollo del robot, planea continuar enviando unidades al frente para perfeccionar la tecnología mediante pruebas reales en condiciones de combate.

Desde el inicio de la guerra con Rusia, Ucrania se ha convertido en uno de los principales campos de pruebas del mundo para nuevas tecnologías militares, incluyendo drones, sistemas antidrones, inteligencia artificial aplicada al combate y ahora robots humanoides.

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Diversas compañías, incluidas startups occidentales, han utilizado el conflicto para evaluar y mejorar prototipos de armamento y sistemas autónomos, lo que podría influir en el desarrollo de futuras doctrinas militares en diferentes países.