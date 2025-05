Un enjambre de objetos no identificados ‘acecha’ instalaciones militares de EE.UU.

“Lo que puedo decirle es que ha habido mucha actividad, mucha gente informando de muchas cosas desde Arizona, particularmente en la frontera”, dijo recientemente un exinvestigador del Pentágono.

Un objeto volador no identificado impactó contra un caza F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. durante una misión de entrenamiento sobre Arizona el año pasado, dañando la aeronave y suscitando preocupación por el aumento de misteriosas actividades aéreas cerca de instalaciones militares, reporta The New York Post.

El medio detalla que un día después de ese incidente se reportaron otros tres encuentros con vehículos aéreos no tripulados. De momento, se sabe que los pequeños objetos no identificados avistados en Arizona vuelan en grupos de hasta ocho y, a veces, son catalogados como drones.

“Lo que puedo decirle es que ha habido mucha actividad, mucha gente informando de muchas cosas desde Arizona, particularmente en la frontera”, dijo recientemente a News Nation el exinvestigador del Pentágono Luis Elizondo.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. confirmó a The New York Post que “documenta los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados siempre que un piloto informa de uno a una instalación de control del tráfico aéreo”.

Así, el Gobierno presentó 757 informes de este tipo entre mayo de 2023 y junio de 2024 —708 de los cuales se produjeron en el aire—, y solo 49 han sido marcados como “caso cerrado”.