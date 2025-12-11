Una región de España declara estado de emergencia por brote de peste porcina africana

El gobierno catalán declaró un estado de emergencia para frenar un brote de peste porcina africana detectado en la zona de Collserola, cerca de Barcelona (España). La medida permite acelerar contrataciones y activar protocolos especiales, pero también impone restricciones: se limitan los movimientos de animales, se prohíbe la caza en el área afectada y se refuerzan los controles de acceso para impedir la expansión del virus, indica El Mundo.

Al mismo tiempo, un tribunal investiga el origen del brote tras recibir el primer informe elaborado por las fuerzas de seguridad estatales y regionales. La Justicia prevé abrir una causa por un posible delito ambiental, mientras que las autoridades agrícolas y ganaderas mantienen una investigación paralela debido a que la cepa detectada es diferente de las presentes en Europa y muy similar a otra utilizada en estudios científicos.

Por otra parte, se ha puesto en marcha un plan de ayudas y un procedimiento rápido para adquirir material veterinario, equipos de vigilancia y servicios de apoyo. Además, expertos enviados por un laboratorio de referencia de la Unión Europea visitarán esta semana la zona cero para avanzar en el análisis del brote.