VIDEO Impacto directo de misiles de Irán contra el ‘núcleo tecnológico’ de Israel

Irán atacó la madrugada de este domingo el Instituto Weizmann de Ciencias, considerado el ‘núcleo tecnológico’ de Israel, que se ubica en la ciudad de Rejovot, según varios reportes.

De acuerdo con The New York Times, un incendio se registró en al menos uno de los edificios con laboratorios del prominente centro de investigaciones.

Mientras tanto, Press TV publicó un video que presuntamente muestra el momento del impacto de misiles contra la instalación.

Footage reportedly shows Israel’s Weizmann Institute of Science, which was targeted by Iranian missiles

Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/j1WvBJTJqV

— Press TV (@PressTV) June 15, 2025