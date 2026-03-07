VIDEO Israel y EEUU bombardean por primera vez instalaciones de almacenamiento de petróleo iraní cerca de Teherán

Fuertes incendios estallaron este sábado en Teherán a causa de los bombardeos israelíes contra la infraestructura petrolera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que atacaron este sábado varios complejos de almacenamiento de combustible en la capital iraní. El ataque fue realizado por cazas del país hebreo.

El ataque fue confirmado por la Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán, que sostuvo que “varios depósitos de petróleo en las provincias de Teherán y Alborz fueron atacados con misiles” e indicó que los equipos de bomberos trabajan actualmente para contener y extinguir el incendio. La empresa también aseguró que el suministro de combustible en ambas provincias es estable.

Esto es en Irán ahora mismo. Imágenes apocalípticas de Teherán, el régimen está pasando una de sus peores noches en mucho tiempo. Cuesta creer que hay gente que realmente cree que el régimen iraní tiene un mínimo de chances de ganar la guerra. pic.twitter.com/XIep6CJraq — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 7, 2026

Por su parte, una fuente del Ministerio del Petróleo iraní sostuvo a Fars News que cazas israelíes bombardearon tres depósitos de petróleo en las áreas de Kuhak, Shahran y Karaj.

No se han reportado daños en la refinería de Teherán, comunicó a Fars News una fuente del Ministerio del Petróleo.

Respuesta iraní

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) realizaron un ataque sobre una refinería de Israel, en respuesta a una agresión previa del país hebreo sobre Teherán, la capital de Irán.

Se trata de una refinería en Haifa, en el norte del país hebreo. El objetivo fue alcanzado con “nuevos misiles Kheibar Shekan de combustible sólido”, que según explicaron eran capaces de realizar ataques guiados hasta el punto de impacto.