VIDEO Muestran imágenes sin editar de la brutal golpiza de P. Diddy a cantante y expareja Cassie

El Departamento de Justicia de EE.UU. hizo pública la grabación sin editar del violento ataque que cometió el rapero estadounidense Sean Combs, más conocido como P. Diddy, contra su expareja Cassandra ‘Cassie’ Ventura en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016.

El video, compartido por varios medios, fue mostrado en su totalidad este martes como evidencia ante un tribunal de Manhattan (Nueva York), donde transcurre el juicio contra Combs. Cassie, quien testificó en esa misma jornada, narró lo sucedido. El material audiovisual muestra a Diddy, desnudo y con una toalla en la cintura, arrojando a su entonces pareja al suelo y pateándola antes de arrastrarla por el corredor.

ADVERTENCIA: ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Newly released surveillance footage shows music mogul Sean “Diddy” Combs violently attacking ex-girlfriend Cassie Ventura at a Los Angeles hotel in 2016.

The video, shown in court, captures Diddy dragging Cassie by her hoodie, slamming her to the ground, and kicking. pic.twitter.com/slPdR2rxGn

