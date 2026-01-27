Volkswagen ha retirado casi 44.000 vehículos eléctricos por riesgo de incendio en EE.UU.

El fabricante alemán de automóviles Volkswagen ha retirado en EE.UU. 43.881 vehículos eléctricos ID.4 por riesgo de propagación térmica de alto voltaje en sus baterías, lo que podría provocar un incendio, informó este martes el portal The EV Report.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras emitió el retiro del mercado número 26V030 el 21 de enero de 2026, que afecta a los vehículos fabricados entre el 2 de septiembre de 2022 y el 10 de abril de 2025.

La solución incluye la revisión del estado de la batería, la instalación del ‘software’ de detección de autodescarga y el reemplazo del módulo de batería según sea necesario, algo que la empresa con sede en Wolfsburgo realizará sin costo alguno para los dueños de los coches afectados.