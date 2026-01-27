BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoVolkswagen ha retirado casi 44.000 vehículos eléctricos por riesgo de incendio en EE.UU.
Mundo

Volkswagen ha retirado casi 44.000 vehículos eléctricos por riesgo de incendio en EE.UU.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una fábrica de los autos Volkswagen.

El fabricante alemán de automóviles Volkswagen ha retirado en EE.UU. 43.881 vehículos eléctricos ID.4 por riesgo de propagación térmica de alto voltaje en sus baterías, lo que podría provocar un incendio, informó este martes el portal The EV Report.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras emitió el retiro del mercado número 26V030 el 21 de enero de 2026, que afecta a los vehículos fabricados entre el 2 de septiembre de 2022 y el 10 de abril de 2025.

La solución incluye la revisión del estado de la batería, la instalación del ‘software’ de detección de autodescarga y el reemplazo del módulo de batería según sea necesario, algo que la empresa con sede en Wolfsburgo realizará sin costo alguno para los dueños de los coches afectados.

También te puede interesar

Revelan una petición de Nicolás Maduro a sus...

EE.UU. otorga visa temporal a Petro para su...

Trump afirma que el despliegue naval en Oriente...

Fue liberado un condenado a cadena perpetua por...

Casi asesinan con un lanzagranadas a alcalde en...

Trump se pronuncia sobre las muertes a manos...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign