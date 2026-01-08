WSJ: Trump quiere hacerse con el control de PDVSA

Donald Trump y sus asesores están tramando un plan para “ejercer cierto control” sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA, reporta The Wall Street Journal. Según fuentes del periódico al tanto del asunto, el plan en que están trabajando prevé la adquisición y comercialización de la mayor parte de la producción petrolera de la empresa.

El propio presidente de Estados Unidos dijo a sus ayudantes que cree que sus esfuerzos podrían ayudar a bajar los precios del petróleo hasta su nivel preferido de 50 dólares por barril, señalaron. Asimismo, la iniciativa de Washington apunta a la dominación de la industria petrolera venezolana durante los próximos años.

Recursos venezolanos en la mira

El martes, Trump anunció que las autoridades venezolanas “entregarán” a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios de mercado.

“Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos”, publicó en Truth Social. Señaló que la venta se realizará a precio de mercado y que los ingresos obtenidos quedarán en sus manos, “para garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.