Yate de lujo se incendia y hunde frente a una isla en España (VIDEO)

Una embarcación privada se incendió frente a la costa de Formentera, lo que obligó a activar un operativo de rescate para sus siete tripulantes.

Un lujoso yate privado ardió este lunes por la mañana a unos 12 kilómetros de Formentera, en el archipiélago español de las Islas Baleares, a pocos kilómetros al sur de Ibiza, informó 20 Minutos. El fuego obligó a los siete tripulantes a desplegar balsas salvavidas y pedir ayuda a Salvamento Marítimo y embarcaciones próximas.

Naves de rescate acudieron rápidamente, con apoyo de los bomberos de Formentera, logrando evacuar a todos los ocupantes sin que se registraran heridos, reportó la prensa local. Pese a los intentos de contener el fuego, las llamas consumieron el yate, que terminó hundiéndose poco después.

Los equipos de Salvamento Marítimo permanecieron en la zona para retirar restos flotantes y evitar riesgos para la navegación o el medio marino. Las causas del siniestro están bajo investigación.