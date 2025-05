FL-110 CITACION (Derecho familiar)

AVISO AL DEMANDADO (Nombre): Orlando J. Roman, Jr.

(FOR ENGLISH) Lo han demandado. Lea la informacion a continuacion y en la pagina siguiente.

Nombre del demandante: Natalie Reyes

Número de Caso: 25VEFL00239

Electronically FILED by Superior Court of California, County of Los Angeles 2/24/2025 4:22 PM

David W. Slayton, Executive Officer/Clerk of Court, By D. Medrano, Deputy Clerk

Tiene 30 dias de calendario después de haber recibido la entrega legal de esta Citación y Petición para presentar una Respuesta (formulario FL-120) ante la corte y efectuar la entrega legal de una copia al demandante. Una carta o llamada telefónica o una audiencia de la corte no basta para protegerlo.

Si no presenta su Respuesta a tiempo, la corte puede dar órdenes que afecten su matrimonio o pareja de hecho, sus bienes y la custodia de sus hijos. La corte también le puede ordenar que pague manutención, y honorarios y costos legales.

Para asesoramiento legal, póngase en contacto de inmediato con un abogado. Puede obtener información para encontrar un abogado en el Centro de Ayuda de las Cortes de California (www.sucorte.ca.gov), en el sitio web de los Servicios Legales de California (www.lawhelpca.org) o poniéndose en contacto con el colegio de abogados de su condado.

AVISO—-LAS ÓRDENES DE RESTRICCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 2: Las órdenes de restricción estan en vigencia en cuanto a ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho hasta que se despida la petición, se emita un fallo o la corte dé otras órdenes. Cualquier agencia del orden público que haya recibido o visto una copia de estas órdenes puede hacerlas acatar en cualquier lugar de California.

EXENCIÓN DE CUOTAS: Si no puede pagar la cuota de presentación, pida al secretario un formulario de exención de cuotas. La corte puede ordenar que usted pague, ya sea en parte o por completo, las cuotas y costos de la corte previamente exentos a petición de usted o de la otra parte.

El nombre y dirección de la corte son: 6230 Sylmar Ave., Van Nuys, CA 91401 El nombre, dirección y número de teléfono del abogado del demandante, o del demandante si no tiene abogado, son: Linda Kouy-Ghadosh, 16133 Ventura Blvd #700, Encino, CA 91436

Fecha: 2/24/2025

Secretario, por: /s/ D. Medrani Asistente

ÓRDENES DE RESTRICCIÓN ESTANDAR DE DERECHO FAMILIAR

En forma inmediata, usted y su cónyuge o pareja de hecho tienen prohibido:

llevarse del estado de California a los hijos menores de las partes, o solicitar un pasaporte nuevo o de repuesto para los hijos menores, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte o sin una orden de la corte; cobrar, pedir prestado, cancelar, transferir, deshacerse o cambiar el nombre de los beneficiarios de cualquier seguro u otro tipo de cobertura, como de vida, salud, vehiculo y discapacidad, que tenga como beneficiario(s) a las partes y su(s) hijo(s) menor(es); transferir, gravar, hipotecar, ocultar o deshacerse de cualquier manera de cualquier propiedad, inmueble o personal, ya sea comunitaria, cuasicomunitaria o separada, sin el consentimiento escrito de la otra parte o una orden de sin el consentimiento escrito de la otra parte o una orden de personales y comerciales o para satisfacer las necesidades

de la vida; y crear o modificar una transferencia no testamentaria de manera que afecte la asignación de una propiedad sujeta a transferencia, sin el consentimiento por escrito de la otra parte o una orden de la corte. Antes de que se pueda eliminar la revocación de una transferencia no testamentaria, se debe presentar ante la corte un aviso del cambio y hacer una entrega legal de dicho aviso a la otra parte.

Cada parte tiene que notificar a la otra sobre cualquier gasto extraordinario propuesto por lo menos cinco dias hábiles antes de realizarlo, y rendir cuenta a la corte de todos los gastos extraordinarios realizados después de que estas órdenes de restricción hayan entrado en vigencia. No obstante, puede usar propiedad comunitaria, cuasicomunitaria o suya separada para pagar a un abogado que lo ayude o para pagar los costos de la corte.

AVISO—ACCESO A SEGURO DE SALUD MÁS ECONÓMICO:

¿Necesita seguro de salud a un costo asequible, ya sea para usted o alguien en su hogar? Si es asi, puede presentar una solicitud con Covered Califomia. Covered California lo puede ayudar a reducir el costo que paga por seguro de salud asequible y de alta calidad. Para obtener mas informacion, visite www.coveredca.com. O llame a Covered California al 1-800-300-0213.

ADVERTENCIA—INFORMACIÓN IMPORTANTE

De acuerdo a la ley de California, las propiedades adquiridas por las partes durante su matrimonio o pareja de hecho en forma conjunta se consideran propiedad comunitaria para fines de la división de bienes que ocurre cuando se produce una disolución o separación legal del matrimonio o pareja de hecho. Si cualquiera de las partes de este caso llega a fallecer antes de que se divida la propiedad comunitaria de tenencia conjunta, el destino de la misma quedará determinado por las cláusulas de la escritura correspondiente que describen su tenencia (por ej., tenencia conjunta, tenencia en común o propiedad comunitaria) y no por la presunción de propiedad comunitaria. Si quiere que la presunción comunitaria quede registrada en la escritura de la propiedad, debería consuitar con un abogado.

