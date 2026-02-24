FOTOS Hospital Regional Sandino Nuevo Amanecer ubicado en Caribe Norte de Nicaragua

En el Caribe Norte los habitantes reciben el nuevo edificio del Hospital Regional Sandino Nuevo Amanecer, una construcción de 18,415 metros cuadrados, 8 edificios y con capacidad de al menos 287 camas.

Previo a la entrega, todas las comunidades de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte se congregaron para caminar desde dos puntos: desde el empalme de Tuapi, familias de Mulukuku y Triángulo Minero, y desde el retén de Puerto Cabezas, familias de Waspán, Prinzapolka y Bilwi.

El nombre del hospital está en su fachada en español, inglés y miskito, una muestra de la multiculturalidad de esta región del país.

Compartimos imágenes…