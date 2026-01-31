Al menos ocho explosiones en diversas ciudades de Irán en momento de alta tensión

En medio de la elevada tensión que atraviesa Irán tras la brutal represión de las protestas en contra los civiles, este sábado se informa de al menos siete explosiones en varias partes del país. Por el momento no se conoce la razón de los estallidos. Según The Jerusalem Post, los primeros reportes muestran de al menos cinco muertos y 14 heridos.

Una de explosiones reportadas fue ubicada en un edificio de la ciudad iraní de Bandar Abbas, en la costa del Golfo, según a lo que informaron los medios de comunicación estatales, a pesar que aún se desconoce la razón de la explosión. De acuerdo a lo informado por Reuters, en dicha explosión hubo un muerto y al menos 14 heridos.

La televisión estatal detalla de que la explosión ocurre en un edificio de ocho plantas y “destruyó dos plantas, varios vehículos y tiendas” en la zona del bulevar Moallem de la ciudad.

Se reportan varias explosiones en un edificio residencial en el barrio Azadgan de la importante ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de #Irán Video 1 pic.twitter.com/lMxm7BwLnK — Planeta Informativo (@planetainfoLA) January 31, 2026

Los equipos de rescate y bomberos llegaron al lugar para brindar asistencia, añadió.

La agencia oficial IRNA cita al director general de gestión de crisis de la provincia de Hormozgán, Mehrdad Hassanzadeh, quien afirmó que se investigan las causas de la explosión. “Los heridos en el incidente están siendo trasladados al hospital por los equipos de emergencia”, comentó el funcionario persa, sin informar con respecto a las víctimas fatales.

Las imágenes compartidas por la televisión estatal han mostrado la fachada del edificio destruida, con sectores del interior expuestos y escombros dispersos en los alrededores. Los demás medios iraníes comparten reportes similares, sin aportar detalles sobre el origen del estallido.

Los otros estallidos reportados hasta el momento se produjeron en Ahvaz, Jorramshahr, Abadán, Qasr-e Shirin, Parand, Dezful y Qeshm.

El jefe del Departamento de Bomberos de Ahvaz explicó a Iran International que el estallido en esa ciudad fue provocado por una fuga de gas: “Tras una explosión de gas en un edificio de cuatro viviendas en Kianshahr, cuatro miembros de una familia, el padre, la madre y sus dos hijos, perdieron la vida”, detalló.

Respecto a Parand, el gobernador del condado de Robat Karim desmintió informes de una explosión. Según la agencia estatal Mehr News, la autoridad atribuyó la presencia de humo en la ciudad a “un incendio en los cañaverales secos a orillas del río Shur”, descartando así un estallido. Aseguró que no existe motivo de preocupación para los residentes y que las autoridades investigan el hecho como “una acción perjudicial para el medio ambiente”.

Fuentes israelíes consultadas por Reuters negaron cualquier implicación de Israel en los hechos. Un funcionario de seguridad citado por N12 News afirmó que tanto Israel como Estados Unidos no mantienen operaciones en la zona y que los incidentes probablemente corresponden a “un hecho interno”. El Pentágono no ha brindado ninguna respuesta de inmediato tras la solicitud de comentario de Reuters.

Canales de oposición #Iran informan hace poco sobre otra gran explosión en Robat Karim, en la zona de Farand, al suroeste de la provincia de #Teherán Video pic.twitter.com/CP0sEyFnnX — Planeta Informativo (@planetainfoLA) January 31, 2026

En cuanto a las primeras versiones que se lee en las redes sociales, donde se afirmaba que miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) habían sido blanco de los ataques, la organización negó los rumores sobre un ataque a su cuartel general naval en Bandar Abbas, de acuerdo a un informe de la agencia Fars, vinculada a la IRGC. “Ningún ataque con drones ha ocurrido en la sede de la Marina de la IRGC en Hormozgan y ningún edificio de esta fuerza ha resultado dañado”, indicó el comunicado.

La agencia semioficial Tasnim calificó de “completamente falsas” las versiones sobre un posible atentado contra un comandante naval específico, y reportó que todos los habitantes del edificio afectado fueron evacuados.

El hecho ocurre en un momento de tensión para Irán, luego de que Estados Unidos desplegara un grupo de portaaviones en la región.

En este clima de tensión, este sábado el régimen de los ayatolás volvió a desafiar a Washington. El jefe del ejército iraní Amir Hatami afirmó que las fuerzas armadas del país están “plenamente preparadas” ante una posible agresión tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Según la agencia IRNA, Hatami advirtió que cualquier error del enemigo pondría en peligro la seguridad propia, la estabilidad regional y la de Israel.

“Si el enemigo comete un error, no tengan duda de que pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región y la seguridad del régimen sionista”, manifestó Hatami.

De igual forma , advirtió al gobierno de Trump que la tecnología nuclear persa “no se puede eliminar”: “La ciencia y tecnología nucleares de la República Islámica de Irán no se pueden eliminar, aunque los científicos y los hijos de esta nación mueran como mártires”.