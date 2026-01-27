Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras

Nasry Asfura, conocido como ‘Tito’ o ‘Papi a la orden’, asumió oficialmente la presidencia de Honduras este martes para una legislatura que durará cuatro años, hasta 2030.

La ceremonia de investidura se celebró en el Congreso Nacional, en la capital, Tegucigalpa, con un acto protocolario que se realizó desde las 9:00 de la mañana (local). El mandatario electo recibió la banda presidencial y juró el cargo ante el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

En sus primeras palabras, juró “cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos” de la Iglesia católica. “Honduras, para servirte estamos”, exclamó. Luego, en medio de aplausos, algunos legisladores gritaron “papi, papi, papi”.

Al inicio de su discurso inaugural, Asfura destacó el “firme papel en la defensa de la democracia” de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar y Carlos Cardona, quienes lo declararon ganador de los polémicos comicios.

“Los hondureños queremos paz y prosperidad (…) una familia dividida, no avanza”, subrayó antes de dirigirse a los 256 diputados del Parlamento. “Les suplico que me apoyen las leyes que necesitamos para generar este cambio, se los pido por Honduras”, instó.

Contrario a lo que se esperaba, el nuevo presidente no anunció su gabinete, en su breve discurso animó a sus bases. “Honduras, no te voy a fallar, ¡vamos a estar bien! Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras”, cerró.

Posteriormente, Asfura firmó sus primeros decretos, entre los que sobresale uno para vender el avión presidencial. Se espera que en las próximas horas sea enviado para su ulterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.