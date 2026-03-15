4 fallecidos tras desplome de avioneta Cessna 182 en zona montañosa de Guatemala

Una operación de rescate coordinada en las montañas de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, permitió recuperar los cuerpos de las cuatro personas que viajaban a bordo de una avioneta privada Cessna 182 con matrícula TG-SCO, la cual se estrelló el sábado 14 de marzo de 2026 en una zona de difícil acceso.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se trató de un vuelo privado. Las autoridades preliminares señalan que las condiciones climáticas adversas —como densa neblina y terreno accidentado— pudieron contribuir al siniestro, aunque las causas exactas siguen bajo investigación.

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) describió la escena como devastadora: tres ocupantes fallecieron en el lugar del impacto, en el cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa.

El cuarto ocupante, identificado como el piloto, fue rescatado con vida pero en estado crítico y trasladado al Hospital Nacional de San Marcos, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.Las víctimas han sido identificadas como:

Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 años, piloto de la aeronave y exfutbolista profesional (había jugado en equipos como Comunicaciones FC, Xelajú MC, Coatepeque FC y CF Usac).

José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años, médico ginecólogo originario de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Harold Humdrum (o Unrum Jarat Stian), de 55 años, ciudadano noruego.

Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, esposa del anterior y en estado de gestación.

El accidente ha generado consternación en el ámbito deportivo, médico y comunitario de Guatemala. Equipos de emergencia, incluyendo bomberos y personal del Ejército, trabajaron en condiciones extremas para acceder al sitio y realizar las labores de rescate y recuperación.Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas precisas del trágico suceso.