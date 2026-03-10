Presidenta electa de Costa Rica deja claro que México no es un ejemplo de como quiere que su país se vuelva

Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica, lo dijo “sin pelos en la lengua” durante una entrevista con Milenio Televisión. Con 39 años y una victoria contundente en primera vuelta con el 48.3% de los votos, deja claro que México es exactamente el espejo en el que su país no quiere estar reflejado.

“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar, a ser como lo que pasa en algunas ciudades de su país”, declaró. Y fue más directa: “No quiero que Costa Rica se convierta nunca en una bodega de fentanilo ni de precursores”.

Cifras hablan por sí mismas

México ha cerrado el año 2025 con un promedio de 52 homicidios dolosos al día. Mientras el gobierno presume una baja del 40%, el país sigue registrando casi 14,000 personas desaparecidas, cárteles que operan con tácticas de guerra, ciudades enteras sometidas por extorsión y un aumento del 96.8% en eventos del crimen organizado al inicio de la administración actual. Solo en fentanilo, se incautaron más de 4.3 millones de pastillas, lo que es una idea de la magnitud del problema.

Fernández ha anunciado que promoverá reformas judiciales, operativos conjuntos con EE.UU. y, de ser necesario, suspender garantías en zonas controladas por sicarios. Un enfoque que contrasta con los años de “abrazos, no balazos” que heredó Sheinbaum.

Mientras en México se blindan edificios con vallas y se instalan luminarias que dicen “ciudad feminista”, en 2025 siete mujeres resultaron asesinadas cada día y 34 desaparecieron diariamente.

Fernández a su vez mencionó a El Salvador, Colombia y Ecuador como referentes negativos, pero México fue el primero que nombró. Cuando un país de cinco millones de habitantes te usa como ejemplo de lo que no quiere ser, el problema no es de percepción.