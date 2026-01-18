Avión espía de EE.UU. sobrevuela costas mexicanas y aerolíneas suspenden rutas

Durante la madrugada de este domingo 18 de Enero 2026, fue detectado sobrevolando territorio mexicano un P-8 Poseidon, avión de reconocimiento y vigilancia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, frente a las costas de Baja California, específicamente entre Ensenada y Rosarito.

Ante la presencia de la aeronave militar, varias aerolíneas comerciales habrían decidido suspender temporalmente el tránsito aéreo sobre esa zona, entre ellas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, así como compañías internacionales como Copa Airlines, Delta y Avianca, como medida preventiva.

De acuerdo con información atribuida al Wall Street Journal, el expresidente Donald Trump estaría avanzando con una postura más agresiva en materia de seguridad, y no se descarta que en cualquier momento se produzca un ingreso a territorio mexicano, según fuentes citadas por el medio estadounidense.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del gobierno mexicano o estadounidense sobre una operación formal, mientras la situación genera expectativa y tensión en la región fronteriza y en el sector aeronáutico.