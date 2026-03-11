China lanza dura advertencia a sus enemigos en Taiwán y les advierte de una “aniquilación total”

Las fuerzas separatistas de Taiwán que “se atrevan a provocar hostilidades” se enfrentarán a terribles consecuencias por parte de China, así lo advirtió ayer martes el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, Jiang Bin.

“Desde el avance en el despliegue de armas hasta el lanzamiento de los llamados ‘ataques preventivos’, las ideas de los elementos independentistas de Taiwán son cada vez más absurdas y presuntuosas”, aseveró el vocero durante una rueda de prensa.

En este sentido, añadió que “cualquier fuerza armada independentista de Taiwán que se atreva a provocar hostilidades se enfrentará inevitablemente a una aniquilación total”.

Las declaraciones de Jiang Bin tuvieron lugar después de que un reportero le preguntara su opinión con respecto a los informes que indican que el Ejército taiwanés planea desplegar el sistema de lanzacohetes HIMARS en las islas de Penghu y Dongyin, ubicadas en el estrecho de Taiwán, con un alcance capaz de cubrir las posiciones del Ejército chino en las provincias de Fujian y Zhejiang, para lanzar “ataques preventivos” contra China.

Taiwán se autogobierna desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.

Ante las declaraciones separatistas de los líderes de Taiwán, desde Pekín remarcan que la región “nunca ha sido un país ni jamás lo será”, ya que es “una parte inalienable del territorio de China”.

¿Le pasará a China lo mismo que a Rusia?