Cifra de muertos en Venezuela por terremotos sube a 3 mil según el Gobierno

El número de muertos por los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela superó los 3.000, informó este domingo el Gobierno de la República Bolivariana.

Según los datos oficiales, el balance asciende a 3.342 fallecidos y 16.740 heridos, mientras que 6.462 personas fueron rescatadas. Además, 86.794 familias recibieron asistencia y 17.345 personas se quedaron sin vivienda.

simismo, las autoridades reportaron 856 edificios afectados y 190 colapsados. También indicaron que se distribuyó 9.585 toneladas de alimentos, se atendió a 23.820 pacientes y se repartió 669.008 litros de agua.

En las labores participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios.

Además, fueron habilitados 79 campamentos transitorios y se registraron 995 réplicas.

La tarde del 24 de junio dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas se trata de un fenómeno poco común conocido como ‘doblete sísmico’.

Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.