Primer caso en la historia del país: Costa Rica decomisa 560 kilos de cocaína líquida en alta mar

San José, Costa Rica – En un operativo calificado como histórico, las autoridades de Costa Rica interceptaron este viernes 3 de julio un cargamento de 560 kilos de cocaína líquida en aguas del Océano Pacífico, el primero de este tipo detectado en el país.

La acción fue ejecutada por el Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de inteligencia internacional, particularmente de la Armada de Colombia. La embarcación pesquera ‘Sol de Oro VI’, de bandera costarricense, fue detenida a 289 kilómetros de la localidad de Golfito, en Puntarenas.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes intentaron deshacerse de la droga arrojando al mar ocho barriles plásticos (pichingas) amarrados entre sí. Sin embargo, los guardacostas lograron recuperar la totalidad del cargamento.

El director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, confirmó que además se incautaron 95 paquetes de cocaína en polvo (aproximadamente 95 kilos). Cuatro ciudadanos costarricenses identificados con los apellidos Madriz Sánchez, Solórzano Villalobos, Pérez Méndez y Herrera Acevedo fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica puede ser castigado con hasta 20 años de prisión.

Este decomiso se da en un contexto de aumento de la violencia y el narcotráfico en la región, donde Costa Rica ha registrado un repunte histórico en sus tasas de homicidios vinculados al crimen organizado.