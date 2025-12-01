CNE confirma empate técnico entre Asfura y Nasralla al pasar el 50% del escrutinio

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, envió agradecimientos al pueblo hondureño por la masiva y ordenada participación en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, y subraya que el país se encuentra en un ambiente de paz y sin incidentes de violencia, para ella es “un triunfo para todos los que amamos Honduras”.

Hall detalla que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) finalizó, y agregó que “hace unas horas con el 57.03 de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del PLH y PN”.

De cara a este empate técnico, la consejera presidenta indicó la necesidad de mantener la calma y la paciencia, solicitando esperar que el CNE termine de contabilizar actas por contingencia 1 y 2.

“Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, indicó Hall.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, concluyó la consejera presidenta del CNE.

Resultados preliminares

El CNE divulgó la mañana de este lunes un nuevo corte de los resultados de las elecciones generales de Honduras, que confirma una contienda muy cerrada por la Presidencia de la República. Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional de Honduras, continúa en primer lugar con 40.00 por ciento de los votos, lo que equivale a 735,703 sufragios.

En tanto, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal de Honduras, se encuentra en segundo lugar con 39.78 por ciento, para un total de 731,527 votos.

La candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Ramona Moncada Godoy, se posiciona en tercer lugar con 19.18 por ciento, que representa 352,836 votos.

El domingo 30 de noviembre de 2025, Honduras celebró sus elecciones generales, en las que cerca de 6.3 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para elegir a las autoridades que dirigirán el país durante los próximos cuatro años.

Desde las 7:00 de la mañana y con una extensión en el cierre de las mesas de votación, los hondureños acudieron a los más de 5,000 centros de votación y 19,000 Juntas Receptoras de Votos (JRV) para elegir no solo al nuevo presidente y tres designados presidenciales, sino también a 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).