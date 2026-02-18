EE.UU. envía a Europa aviones de alta tecnología militar AWACS de vigilancia y control de batalla por tensiones con Irán

La Fuerza Aérea de EE.UU. ha realizado el despliegue de al menos seis aviones E-3 Sentry, conocidos comúnmente como AWACS (Sistema de Alerta y Control Aerotransportado) en las bases europeas de la OTAN como posible paso previo antes de llevarlos a Oriente Medio, según reportes. Un movimiento que se produce en medio de las tensiones con Irán.

Dos AWACS E-3 Sentry despegaron este lunes de la Base Aérea Elmendorf (Alaska, EE.UU.) y aterrizaron la mañana del martes en la base aérea Mildenhall, en el Reino Unido, según inteligencia de fuentes abiertas (datos públicos para los que se requiere conocimientos para ser interpretados) recogida por Coronet Deployments, una cuenta en X especializada en el seguimiento de los movimientos de la aviación militar de EE.UU. y la OTAN en el Atlántico.

Además, la llegada de los aviones fue documentada por testigos en el lugar y ampliamente difundida en redes sociales.

Otros cuatro E-3 Sentry se dirigieron a la base aérea de Ramstein (Alemania).

Además de los AWACS, se reporta que hacia Oriente Medio fueron desplazados cazas de quinta generación, como F-22 Raptors y F-35A Lightning II, y aviones de inteligencia y comunicación U-2 Dragon Lady y E-11A BACN.

Se supone que estos aviones forman parte de un aumento masivo del poder aéreo en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), motivado por las crecientes tensiones con Irán. Actualmente, en las aguas internacionales del golfo Pérsico se encuentra el grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln.

De momento, ni la Fuerza Aérea de EE.UU. ni el CENTCOM han comentado los informes sobre este despliegue.

Avión de comando y control de batalla

El E-3 Sentry es un centro de mando y radar volador que se dedica a vigilar el espacio aéreo y dirigir las operaciones de combate. Su rasgo más distintivo es el rotódomo de nueve metros de diámetro que lleva sobre el fuselaje. Puede detectar aeronaves, misiles y drones a un alcance de más de 375 kilómetros de distancia.

Los subsistemas de radar e informática del E-3 Sentry pueden recopilar y presentar información amplia y detallada del campo de batalla: datos de posición y seguimiento de aeronaves y buques enemigos o amigos.

“La información puede enviarse a los principales centros de comando y control en retaguardia o a bordo de buques. En tiempos de crisis, estos datos también pueden enviarse al presidente y al secretario de Defensa”, según la Fuerza Aérea de EE.UU.

Asimismo, el E-3 Sentry puede dirigir aviones de combate interceptores hacia estos objetivos enemigos.