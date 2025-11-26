El mensaje de Donald Trump a los hondureños de cara a las elecciones presidenciales del domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un llamado a los votantes de Honduras para que apoyen al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, para los comicios generales a llevarse a cabo este domingo 30 de noviembre.

A través de un mensaje publicado en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense escribe que Asfura es “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y expresó que una eventual victoria permitiría “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Trump ha descrito a la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, como “cercana al comunismo” y planteó que el tercer contendiente, Salvador Nasralla, está involucrado en un “intento por engañar al pueblo” para dividir la oposición.

“¿Permitirán los hondureños que más narcoterroristas, como Maduro, tomen sus países como sucedió en Venezuela y Cuba?”, insistió el mandatario estadounidense en referencia a las dictaduras de la región.

El respaldo del presidente estadounidense se conoció un día después de que el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, advirtiera en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la importancia de que la jornada electoral transcurra “libre de intimidación, fraude e injerencia política”.