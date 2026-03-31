El Pentágono aclara el video del enorme estallido difundido por Trump

El video de una cadena de potentes explosiones que Trump publicó anoche mostraba un depósito de municiones en Isfahán (Irán) al ser bombardeado por aviones estadounidenses, explicó este martes el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

“Como pueden ver, no se suelen ver muchos de esos videos porque, hay que recordarlo, Irán sigue teniendo el Internet desconectado para el 99,9 % de su población”, añadió el secretario.

Video tras la explosión violenta…

Informes de ataques aéreos masivos contra una base de misiles iraní en la ciudad de #Isfahán la noche del #30Marzo2026 #Iran pic.twitter.com/GvRhMx4nui — Planeta Informativo (@planetainfoLA) March 31, 2026

En la noche de este lunes, Trump, publicó en su red Truth Social un video que muestra una serie de potentes explosiones iluminando el cielo nocturno, sin ofrecer algún contexto o comentario al respecto.

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