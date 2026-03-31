Reportes de grupos armados atacando vehículos de la Guardia Revolucionaria en ciudades iraníes

NUSHABAD, Irán.- Un grupo armado disparó contra un vehículo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la ciudad de Nushabad, ubicada en el centro de Irán.

El incidente ocurrió hace aproximadamente tres días, según reportes y material audiovisual que circulan en redes sociales.

De acuerdo con algunas versiones que circulan, el ataque habría sido llevado a cabo por grupos opositores internos al régimen iraní, en un contexto de creciente descontento y tensiones internas agravadas por los recientes bombardeos israelíes y estadounidenses contra instalaciones militares y nucleares del país.

Momentos que la patrulla fue interceptada…

En la ciudad iraní de #Nushabad, un grupo armado disparó contra un vehículo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), captura hecha unos tres dáis atrás #reporte #EstadosUnidos #Israel #Irán pic.twitter.com/dszFnF20LP — Planeta Informativo (@planetainfoLA) March 31, 2026

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente el ataque ni han proporcionado detalles sobre posibles víctimas, daños o la identidad de los agresores.

Este tipo de acciones contra fuerzas de la Guardia Revolucionaria representan un hecho inusual y podrían indicar un aumento de la actividad de grupos disidentes dentro de Irán.

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