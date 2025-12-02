Ex primera dama de Honduras dice que Juan Orlando Hernández esta en “lugar seguro” tras salida de cárcel

La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, ha confirmado que el exmandatario Juan Orlando Hernández se encuentra en la actualidad en un lugar bastante seguro después de abandonar la prisión federal de alta seguridad USP Hazelton, en Virginia Occidental, Estados Unidos. La liberación de Hernández aconteció el 1 de diciembre de 2025 y ha sido posible tras el indulto presidencial otorgado por Donald Trump, de acuerdo a los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP) y en declaraciones de García recogidas por El Heraldo.

Hernández resultó extraditado desde Honduras a Estados Unidos en abril de 2022 tras una orden judicial. Fue sentenciado en marzo de 2024 por una corte de Nueva York a 45 años de prisión y cinco más bajo libertad condicional, acusado de tres cargos con relación al narcotráfico y armas de fuego, así como una condena tras pagar una multa de ocho millones de dólares. Su caso ha provocado amplia repercusión nacional e internacional, debido a la posición que ocupa como presidente de Honduras entre 2014 y 2022.

La decisión de Trump de haber concedido el indulto fue anunciada públicamente a través de su red Truth Social, indicando que Hernández había sido “tratado con mucha dureza e injusticia” y señalando directamente a la administración del expresidente Joe Biden como responsable de una persecución política contra el exmandatario hondureño. A palabras recogidas por El Heraldo, Trump sostuvo que el Gobierno estadounidense anterior “tendió una trampa” a Hernández, un juicio que ha suscitado debates polarizados tanto en Estados Unidos como en Honduras.

En sus primeras declaraciones después de la excarcelación, Ana García detalla que la familia pudo ver el rostro de Juan Orlando Hernández a través de una videollamada realizada la mañana del 2 de diciembre. La ex primera dama describió ese momento como “inolvidable”, subrayando la emoción y el agradecimiento expresados a Dios y al presidente Trump en un encuentro virtual en el que también participaron sus hijos y la madre del exgobernante. “Cada día que podíamos le pedíamos a Dios que hiciera el milagro de poder estar juntos. Pero ya está hecho, él está en libertad y ya pronto podremos abrazarlo”, señaló García, atribuyendo la liberación de su esposo al indulto y a la intervención divina.

García indicó que la ubicación del ex presidente permanece bajo confidencialidad y está resguardada siguiendo recomendaciones del equipo de seguridad asignado. Añadió que están gestionando la solicitud de visas para sus hijos y para ella misma ante autoridades estadounidenses, con el propósito de reunirse con Hernández y determinar en familia las acciones a seguir. “Por motivos de seguridad y hasta nuevo aviso, Juan Orlando se mantendrá en resguardo, mientras seguimos los trámites legales correspondientes”, puntualizó en conversación con El Heraldo.

En redes sociales, García también transmitió su gratitud a quienes los apoyaron durante el proceso judicial y de detención. A través de su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”. La ex primera dama sostuvo que el exmandatario “en su momento” se dirigirá al pueblo hondureño a través de un mensaje en redes sociales.