Fue liberado de prisión el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández

El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) ha sido liberado este lunes tras pasar en una prisión federal de alta seguridad en Hazelton (Pensilvania), que esta operada por el Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump, según a los registros actualizados del BOP. La liberación aconteció el 1 de diciembre, a pesar que no se han confirmado mayores detalles oficiales con rspecto al paradero actual del exmandatario ni sobre los pasos legales que siguen, más allá de la actualización publicada en la base de datos del BOP.

Hernández, tiene 57 años, había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde en marzo de 2024 resulta sentenciado a 45 años de cárcel por tres cargos que tienen relación con el narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa que asciende a los ocho millones de dólares. El exmandatario gobernó Honduras entre 2014 y 2022.

Tras su liberación, Ana García, esposa de Hernández, manifestó este martes su agradecimiento a Trump y afirmó que “volvió a ser un hombre libre” después de casi cuatro años de detención, mediante un mensaje publicado en la red social X.

La semana pasada, Trump había dicho haber tomado esta decisión de indultar a Hernández bajo el argumento de que el Gobierno del ex presidente Joe Biden “tendió una trampa” al ex mandatario hondureño. De igual manera expresó en repetidas ocasiones y lo ratificó el pasado viernes mediante un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyo político al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien concurre a las elecciones presidenciales en Honduras junto a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en unos comicios que de momento presentan un empate técnico según el escrutinio preliminar de más del 50 % de las actas.

La decisión de liberar a Hernández ha causado varias reacciones encontradas. Los sectores han criticado el indulto al considerar que debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras que defensores del expresidente han señalado irregularidades en el juicio y denunciado persecución política.

De acuerdo a la información publicada por el medio Axios, Hernández solicitó el indulto entregando a Trump una carta en la que lo elogiaba y recordaba la colaboración entre ambos países durante el primer mandato de Trump. Axios indica que en la misiva, Hernández se dirigió a Trump como “Su excelencia” y que la concesión del perdón pudo estar influida, además, por “una persistente campaña de cabildeo” encabezada por Roger Stone, antiguo colaborador de confianza del mandatario estadounidense.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este lunes la versión ofrecida por Trump sobre una supuesta trampa tendida por la Administración de Biden. Leavitt aseguró en rueda de prensa que el abogado de oficio de Hernández tuvo tan solo tres semanas para preparar el caso y que argumentó durante el proceso que la acusación contra el expresidente era una maniobra legal vinculada al partido de la presidenta saliente Xiomara Castro, en coordinación con la Administración de Biden y la entonces vicepresidenta Kamala Harris. La portavoz añadió que, en el juicio, Hernández denunció la falta de pruebas independientes y la prevalencia de testimonios de “delincuentes confesos” que buscarían una reducción de sus penas a cambio de colaborar.