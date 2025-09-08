“Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”: Milei tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, hizo sus primeras declaraciones tras la contundente derrota del partido La Libertad Avanza frente a Fuerza Patria durante las elecciones legislativas de Buenos Aires, celebradas este domingo.

“Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. […] Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, expresó el mandatario.

Sin embargo, aseguró que su gestión no tendrá cambio alguno. “No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300 % y lo llevó al 20 %”, aseveró.

De igual forma se manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó en redes sociales que no habrá ningún cambio “ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”.

De acuerdo con el conteo del 82,22 % de las mesas electorales, el peronismo obtuvo un 46,93 % de los votos sobre el 33,85 % del partido libertario, superándolo por poco más de 13 puntos. Con un padrón de más de 14 millones de personas, se renovaron 23 bancas de senador y 46 de diputado. Aunque los puestos son a nivel local, sirvió como una medición de fuerza entre el gobierno de Milei y los partidarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras los resultados, los alrededores de la casa de Kirchner se llenaron de simpatizantes que se acercaron a celebrar la victoria de Fuerza Patria.

“Estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3 % de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo). Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo ‘heavy'”, escribió Kirchner en su cuenta de X, afirmando que en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre habrá “más kirchnerismo y peronismo que nunca”.

