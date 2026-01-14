Irán cierra su espacio aéreo

Irán ha cerrado su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto los internacionales con origen o destino en Irán que tengan permiso específico, según un aviso para pilotos (NOTAM).

De acuerdo con el anuncio, el país persa ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos, excepto a los civiles internacionales con permiso previo de la Autoridad de Aviación Civil.

La restricción, de carácter temporal, estará vigente durante algo más de dos horas. Durante ese periodo, los aviones que normalmente sobrevuelan Irán deberán desviar sus rutas, ya que el espacio aéreo iraní permanecerá cerrado incluso al tráfico de paso.

Ampliar: Reportan el traslado de fuerzas navales de EE.UU. a Oriente Medio en plena escalada con Irán