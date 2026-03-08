Irán ya tiene nuevo líder supremo elegido pero su nombre esta en secreto

Irán se estaba alistando para anunciar el domingo sobre quien sería su nuevo líder supremo, después de que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel destruyeran los depósitos de combustible y causaran incendios que cubrieron gran parte de Teherán con una espesa capa de humo.

El cuerpo clerical que se encarga de elegir al sucesor del ayatolá Alí Khamenei, asesinado hace poco más de una semana tras los ataques que desencadenaron la guerra en Oriente Medio, ha causado una decisión, pero todavía no ha nombrado al nuevo líder.

“Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido”, afirmó Ahmad Alamolhoda, integrante de la Asamblea de Expertos, según cita la agencia de noticias iraní Mehr.

Alamolhoda manifestó que la secretaría del órgano estaría anunciando el nombre más tarde. Otros integrantes de la asamblea confirmaron que se había hecho una decisión, y uno de ellos sugirió que Mojtaba Khamenei, el hijo del difunto líder, tomaría el cargo.

Mientras tanto, Israel ha lanzado una severa advertencia de que sus fuerzas no dudarían en atacar al nuevo jefe y a los miembros de la Asamblea de Expertos que se han reunido para confirmarlo.

Su alcance ha quedado bastante claro con dos nuevas operaciones desarroladas durante la noche: ataques contra depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores, y un ataque contra un hotel ubicado en el centro de la capital libanesa, Beirut, que tenía como objetivo a supuestos comandantes iraníes.

Mientras la guerra se extiende por noveno día, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que tenía suministros suficientes para mantener su guerra aérea con drones y misiles sobre Oriente Medio durante un máximo de seis meses.