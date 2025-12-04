“Me cambió la vida, señor”: Juan Orlando Hernández le agradece el indulto a Trump

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, por indultarle la condena de 45 años de prisión por tráfico de drogas.

“Mi profundo agradecimiento va para el presidente Donald Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad”, escribió en su perfil oficial de la red social X. “Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar”, agregó en su primera declaración pública tras el indulto.

Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue declarado culpable de haber facilitado el tránsito de centenares de toneladas de cocaína a EE.UU., a cambio de suculentas mordidas que habrían impulsado su carrera política. El político centroamericano siempre alegó que era inocente y que las acusaciones de criminales en su contra buscaban venganza.

El indulto de Trump ha provocado muchas críticas tanto internas como externas. Muchos no entienden la decisión de liberar a un condenado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, mientras se lleva a cabo una controvertida campaña militar en el Caribe y el Pacífico, así como un agresivo señalamiento sin pruebas contra el Gobierno de Venezuela, precisamente esgrimiendo el alegato de la supuesta la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, Trump ha defendido la decisión que anunció en medio del escrutinio electoral en Honduras y tras sorpresivo apoyo al delfín político de Hernández, Nasry Asfura, del Partido Nacional.

El mandatario estadounidense alega que el proceso penal contra Hernández fue una ‘cacería de brujas’ impulsada por su antecesor Joe Biden y que el indulto otorgado responde a las ‘solicitudes’ de una gran parte del pueblo hondureño.

En su publicación del miércoles, Hernández dijo que pronto compartiría más información, pero no aclaró si tiene intención de regresar a Honduras.