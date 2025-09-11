Musk, sobre ataque a Kirk: “La izquierda es el partido del asesinato”

INICIO PortadaMusk, sobre ataque a Kirk: “La izquierda es el partido del asesinato”
El activista fue disparado en el cuello durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah.

Por Redaccion Central
Elon Musk en la Casa Blanca, 24 de marzo de 2025.

Elon Musk ha cargado contra la izquierda política tras el ataque armado contra el activista Charlie Kirk, quien recibió un disparo en el cuello este miércoles mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah.

“La izquierda es el partido del asesinato”, escribió el empresario en X, compartiendo el mensaje del inversor de capital de riesgo y activista político Shaun Maguire, quien hizo referencia a algunos ataques perpetrados contra conservadores.

“La izquierda nos ha dado lecciones durante la última década sobre los peligros de la violencia de la derecha. Desde los intentos de asesinato del presidente Trump, hasta Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, quien fue asesinado. Ahora Charlie Kirk”, afirmó Maguire. “El peligro, en realidad, estaba en la izquierda”, añadió.

Musk, por su parte, expresó la esperanza de que Kirk se recupere tras el ataque. “El disparo se veía realmente mal, pero espero que Charlie salga de esta de alguna manera”, indicó el magnate.

