Taiwán anuncia ejercicios militares simulando un conflicto con China

Taiwán planea realizar ejercicios militares simulando un hipotético conflicto con China, reporta Reuters, citando a funcionarios de la Guardia Costera taiwanesa.

Según la publicación, en la isla existe una gran preocupación ante el aumento de buques chinos frente a sus costas, y se teme que Pekín esté ensayando un bloqueo marítimo de cara a un eventual enfrentamiento militar.

“Si la situación escala hasta convertirse en un bloqueo —o lo que ya equivaldría a un estado de cuasiguerra—, tenemos planes de trabajo conjunto con la Armada para proteger las rutas marítimas vitales de abastecimiento de Taiwán”, aseguró un alto funcionario de la Guardia Costera bajo condición de anonimato.

“Hemos previsto este escenario no solo a través de ejercicios de simulacro teórico, sino también mediante maniobras prácticas sobre el terreno”, agregó.

En los últimos meses, Pekín intensificó operaciones alrededor de Taiwán para defender la integridad territorial china ante el refuerzo de la presencia militar de EE.UU. y los múltiples simulacros de Washington y sus aliados en la región. Además, sancionó a firmas armamentistas estadounidenses y europeas por la venta de armas a Taipéi.

China considera a Taiwán, que se autogobierna desde 1949, afirma que es parte inalienable de su territorio.

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