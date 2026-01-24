BOLETIN DE NOTICIAS
Trump habla sobre la muerte de un hombre a manos de agentes del ICE y lo que dijo te sorprenderá

"¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE?", señaló el presidente estadounidense.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Incidentes en las protestas contra el ICE en Mineápolis.

Donald Trump se pronunció este sábado sobre la muerte del hombre que fue baleado a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis (Minesota).

En un mensaje en su red Truth Social, el presidente estadounidense publicó una fotografía compartida previamente por el Departamento de Seguridad Nacional de un arma que supuestamente portaba la persona baleada.

El mandatario afirmó que se trataba del arma “del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar”.

“¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron?”, aseveró. “Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo. ¡No es algo fácil!”, continuó.

En defensa del ICE

Al mismo tiempo, justificó el despliegue de las fuerzas federales debido a un “fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos, y delincuentes ilegales a los que se les permitió infiltrarse en el estado a través de la política de fronteras abiertas de los demócratas”.

“Gran parte de lo que están presenciando es un encubrimiento de este robo y fraude”, manifestó el líder republicano, al acusar a las autoridades locales de “incitar la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”.


“¡Dejemos que nuestros patriotas de ICE hagan su trabajo!. 12.000 inmigrantes ilegales delincuentes, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y expulsados ​​de Minesota. Si todavía estuvieran allí, ¡verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy!”, concluyó Trump.

¿Qué pasó?
De acuerdo con los videos publicados en la red, varios agentes federales retuvieron a un hombre en el suelo, antes de que uno de los uniformados desenfundiera su arma y le disparara repetidamente. Posteriormente, la Policía de Mineápolis confirmó su fallecimiento.

