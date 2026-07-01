Tito Asfura no enviará ayuda a Venezuela: “Hoy tengo que enfocarme en Honduras”

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, descartó que su país vaya a enviar ningún tipo de ayuda para colaborar con los rescates y paliar la situación de los miles de afectados por los catastróficos terremotos que tuvieron lugar en Venezuela, el miércoles de la semana pasada.

Al ser preguntado por los medios de comunicación, el pasado lunes, el mandatario dijo: “Que Dios me perdone, no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño”.

Aseguró que tiene la certeza de que el país suramericano, severamente afectado por la catástrofe, recibirá “ayuda de otros muchos países”, algo que ya está sucediendo. Al menos dos docenas de Estados han enviado equipos de rescatistas e insumos para la población del litoral central de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, decretado como zona de desastre.

No obstante la magnitud de lo ocurrido, Asfura aseveró: “Hoy tengo que enfocarme en Honduras y en las necesidades de cada hondureño. Pero que Dios los bendiga y los proteja a cada uno de los venezolanos que hoy están sufriendo”.