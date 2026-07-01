VIDEO: Milagroso rescate de un niño de 3 años que permaneció 6 días bajo escombros en Venezuela

Klieber Morán, un niño de tres años que permaneció seis días bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, fue rescatado milagrosamente esta jornada, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las labores de salvamento se mantienen y se han habilitado refugios temporales para los afectados. Las autoridades computan 1.943 fallecidos, más de 10.000 heridos y 6.461 personas rescatadas con vida.