¡México a octavos! Más de un millón de personas inundan las calles de CDMX en histórica celebración

Ciudad de México – La Selección Mexicana avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y la capital del país explotó de júbilo. Más de un millón de personas tomaron las calles del centro de la Ciudad de México para celebrar el triunfo 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final.

Los goles llegaron temprano: Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 y Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31’. Con este resultado, México suma su cuarta victoria en el torneo que se juega en casa.

El Ángel de la Independencia se convirtió en el corazón de la fiesta. Desde sus escalinatas, fuegos artificiales tricolores iluminaron el cielo de verde, blanco y rojo. Nadie quería irse a casa. El Paseo de la Reforma y calles aledañas colapsaron de emoción desde el pitazo final, y la celebración se extendió hasta la madrugada de este 1 de julio.

Decenas de miles de aficionados llenaron el Estadio Ciudad de México, mientras el Zócalo —sede del Fan Fest más grande— registró lleno total. La lluvia torrencial que cayó durante el partido no detuvo a nadie. Al terminar el encuentro, el cielo se abrió y miles más salieron de sus colonias para unirse a la fiesta.

El Gobierno de la Ciudad habilitó el estacionamiento del Palacio de los Deportes como punto adicional de reunión, donde el Grupo Cañaveral amenizó la noche para quienes no cupieron en los puntos céntricos. El Monumento a la Revolución, la Torre del Caballito y todo el Paseo de la Reforma se pintaron de tricolor en minutos.

¡Qué noche histórica para México!