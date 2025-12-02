Vocera del CNE de Honduras explica retraso en transmisión de resultados electorales

La consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó sobre una falla técnica la detención del proceso de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) de las elecciones generales, lo que ha tenido al país en incertidumbre desde el mediodía del lunes 1 de diciembre.

López ha brindado una entrevista a la cadena CNN donde detalla sobre la interrupción del flujo de datos que se debió a un problema inesperado en la plataforma tecnológica de divulgación. La funcionaria manifestó que el cese de la publicación de resultados no ha sido una determinación política del organismo electoral.

“No existió ninguna decisión al respecto. No es una voluntad expresa del Consejo Nacional Electoral, es literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación, misma sobre la cual nosotros ahora estamos auscultando y exigiendo”, dijo.

La consejera ha indicado que la paralización en la entrega de estos resultados resulta inaceptable por el ente rector y “no estaba destinado a ser hecho así, es un reclamo que estamos haciendo con vehemencia en este momento, estamos buscando las explicaciones”.

De acuerdo a la funcionaria la suspensión no es aceptable y el CNE se encuentra en la exigencia de una pronta solución a la empresa proveedora de la plataforma tecnológica. La funcionaria subrayó que el sistema de divulgación de resultados electorales es bastante esencial para la transparencia del proceso en Honduras.

López Osorio confirmó, sin embargo, que existe un respaldo físico robusto de cada acta de votación, donde se confirma que la voluntad ciudadana puede verificarse de forma manual.

“Nuestro sistema de divulgación es integrado y se nutre de diferentes fuentes … tratamos de hacer un sistema de trazabilidad … que lastimosamente no está disponible, pero que igual es posible físicamente mediante la verificación de las actas, que es un mandato del Consejo Nacional Electoral y que queda disponible para las siguientes etapas”, apuntó.

Conteo de actas a nivel nacional se mantiene en un 57 por ciento

Debido al percance, López Osorio afirma que la proporción de actas aún pendientes de procesamiento es del 43 por ciento. Indicó que el 57 por ciento restante es de las actas que fueron escaneadas y transmitidas con total normalidad antes de que ocurriera la interrupción técnica.

A primeras horas de este martes, el sistema de divulgación del CNE seguía sin restablecerse, manteniendo inalterable la última actualización de resultados registrada el lunes 1 de diciembre al mediodía.

La empresa Grupo ASD, responsable de la transmisión de los datos, avisó que las anomalías se presentaron desde la noche del 30 de noviembre y persistieron durante este 01 de diciembre debido a un alto tráfico en el sitio web.