A horas de las presidenciales en Honduras denuncian gran compra de vehículos de lujo por parte del Estado

El abogado Oliver Erazo ha hecho críticas sobre la compra de 116 vehículos nuevos para el año 2025, cuyo valor es una cifra suprior a los 128 millones de lempiras en el que de acuerdo al jurista la mayoría de esos automotores corresponden a carros de lujo mientras apenas se compraron unas ambulancias.

A través de la denuncia efectuada en el noticiero televisivo TN5, se dieron a conocer dichos documentos que dictan la cantidad de automotores adquiridos.

El jurista tilda el desembolso como un abuso del presupuesto público en el que señaló que contradice las promesas de austeridad del actual Gobierno de Xiomara de Zelaya en los que se hubieran mejor hecho inversiones en sectores que si los necesitan.

Erazo señaló que el Congreso Nacional y algunos de sus diputados se están enriqueciendo de manera personal y hacen uso indebido de los fondos públicos en los que se incluyen gastos sin ninguna justificación.

Entre los vehículos hay: Doble cabina y camionetas Nissan Frontier, Toyota y Pathfinder, todoterreno y camiones, microbuses, ambulancias, motocicletas y tricimotos.

Los precios reportados por unidad, y que causan muchos cuestionamientos son los siguientes: Doble cabina: 797,500 lempiras, camionetas más de 1.6 millones de lempiras, camiones más de 2 millones de lempiras, microbuses: superan 1 millón de lempiras, ambulancias entre 1.8 y 2.2 millones de lempiras y motocicletas entre 39,000 y 58,000 lempiras, con un caso excepcional cercano a 207,000 lempiras, asignada al Ministerio Público.

Por su parte, la Dirección Nacional de Bienes del Estado, a través de su director Luis Sosa, respondió a la denuncia aclarando que no se autorizaron vehículos de lujo durante su gestión y que todas las adquisiciones cumplen con los procesos de transparencia establecidos por la ley.

Este aseguró que las compras reportadas fueron revisadas bajo criterios de necesidad y precio justo, al mismo tiempo ofreció entregar documentación para respaldar sus declaraciones.