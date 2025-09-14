Capturan en San Miguel a pandillero calificado de “peligroso” integrante de la MS-13

INICIO RegionalCapturan en San Miguel a pandillero calificado de “peligroso” integrante de la MS-13
La detención la realizan las Fuerzas Armadas de El Salvador

Por Redaccion Central
José Juan Gabriel Portillo Díaz fue capturado por las Fuerzas Armadas.

La Fuerza Armada de El Salvador se mantienen tras la persecución de remanentes de estructuras criminales. En una reciente operación, agentes militares ubicaron y capturaron a un miembro activo de la MS-13 en el oriente del país.

El descubrimiento ocurrió en la Calle Principal del Barrio Roma, en Ciudad Barrios, San Miguel, donde fue interceptado José Juan Gabriel Portillo Díaz, quien fue identificado como homeboy de la clica GLCS “Guanacos Little Cycos Salvatruchos”.

De acuerdo con el Ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, este tipo de labores y acciones forman parte del plan de seguridad para desarticular los pocos remanentes de pandillas que aún intentan esconderse de la justicia.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar procesos judiciales por su vinculación con estructuras criminales.

“Seguimos firmes en nuestra misión de extraer a los remanentes de pandillas que aún intentan ocultarse de la justicia”, reiteró el Ministro Merino Monroy.

