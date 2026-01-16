Detienen en Nicaragua a español incluido entre los más buscados por la Policía de España

Las autoridades nicaragüenses detuvieron al ciudadano de origen español Juan Herrera Guerrero, quien estaba figurando en la lista de los diez fugitivos más buscados difundida en noviembre por la Policía Nacional de España. El tenia una orden internacional de captura ante los delitos de extorsión y presunta corrupción de menores.

Según a la información oficial, Herrera Guerrero fue localizado tras labores de cooperación internacional que permitieron seguir su rastro desde España hasta Centroamérica. Finalmente fue arrestado en Nicaragua por encontrarse en situación migratoria irregular y actualmente permanece recluido en un centro de internamiento en Managua.

Con este arresto, ya suman tres los detenidos de la lista de los diez más buscados por la Policía española. Herrera Guerrero, originario de Puente Genil, Córdoba, enfrenta una posible condena de hasta diez años de cárcel, mientras continúan los trámites correspondientes a su situación judicial.