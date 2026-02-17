Fue asesinado el pionero del surf de Costa Rica Kurt Van Dyke: investigan posible robo y todavía no hay detenidos

El surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años y quien se había mudado desde hace años a Costa Rica, ha sidoencontrado sin vida el sábado 14 de febrero en horas de la mañana en un apartamento de Cahuita, en la provincia de Limón.

Las autoridades locales han confirmado que Van Dyke había sido encontrado estrangulado y con diversas heridas de arma blanca, tras un aparente asalto violento en su vivienda. Hasta el momento, la policía de Costa Rica no ha llevado a cabo detenciones tras el crimen.

La Policía Judicial de Costa Rica ha indicado que el cuerpo fue hallado debajo de una cama, cubierto con una sábana y con signos calros de violencia.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, dos sujetos armados irrumpieron en el apartamento mientras Van Dyke y su pareja, una mujer de nacionalidad costarricense de 31 años identificada por su apellido Arroyo, se encontraban en el interior.

La mujer del ahora occiso narra lo ocurrido a las autoridades

La mujer contó a las autoridades que los atacantes la ataron con bridas mientras ella se encontraba en la ducha. Durante el asalto, los agresores sustrajeron objetos de valor y salen huyendo en un vehículo Hyundai Elantra perteneciente a la pareja. Las cámaras de seguridad del sector captaron el auto saliendo a alta velocidad, según publicó TMZ.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó que la pareja de Van Dyke sobrevivió al ataque y fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece estable y bajo protección policial. Fuentes del OIJ indicaron a Los Angeles Times que la hipótesis principal apunta a un robo planificado, aunque no descartan otras líneas de investigación.

Hasta la tarde del lunes, las autoridades costarricenses no han realizado arrestos y continuaban revisando las imágenes de las cámaras de vigilancia para intentar identificar a los responsables. El OIJ solicitó la colaboración ciudadana para recabar información que ayude a esclarecer el homicidio.