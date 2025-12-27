BOLETIN DE NOTICIAS
Regional

Fue avistado un Jaguar o Tigre en el Caribe Sur de Nicaragua

Un animal muy peligroso

Por Redaccion Central
Redaccion Central

¿Jaguar o Tigre? Lo cierto es que este animal silvestre es de alto peligro deambular en zonas pobladas. La foto fue captada en el Caribe Sur de Nicaragua.

Una intensa polémica se desató en Nueva Guinea, sector de Puerto Príncipe, Nicaragua, tras el reporte del avistamiento de un felino de gran tamaño. Vecinos aseguran haber visto al animal merodeando en las cercanías, lo que provocó temor y una rápida difusión del hecho en redes sociales y conversaciones comunitarias.

El punto central de la discusión es la identidad del animal. Mientras algunos habitantes afirman con seguridad que se trató de un tigre, otros descartan esa versión y sostienen que en realidad fue un jaguar, especie silvestre que habita naturalmente en varias zonas del país y cuya coloración puede generar confusión, especialmente a distancia o con poca visibilidad.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial por parte de las autoridades ambientales. Expertos recuerdan que la presencia de un tigre en Nicaragua solo sería posible bajo condiciones de cautiverio, mientras que el jaguar forma parte de la fauna local. La incertidumbre persiste entre la población, que espera un pronunciamiento que permita esclarecer qué fue realmente lo que se vio.

Si hablamos de fuerza de ataque real, el ranking es claro:
Jaguar (el más fuerte)
  • Tiene la mordida más poderosa de todos los felinos.
  • Puede perforar cráneos y caparazones (cosa que ningún otro gran felino hace).
  • Su fuerza de ataque es brutal en emboscada corta.
  • Gana en fuerza pura de ataque.
Tigre
  • Es el felino más grande y pesado.
  • Muy fuerte, excelente para peleas prolongadas.
  • Su mordida es potente, pero menor que la del jaguar.

