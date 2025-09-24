La organización Barrio 18 de El Salvador fue declarada terrorista por EEUU

El Departamento de Estado designa a “Barrio 18” como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT).

“Barrio 18” es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estados Unidos continuará protegiendo a nuestra nación al mantener las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpir las fuentes de ingresos que financian las actividades violentas y delictivas de las pandillas y los carteles de la droga. La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de desmantelar los carteles y las pandillas y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, agrega la nota.

Las medidas se adoptan en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera (FTO) entrarán en vigor tras su publicación en el Federal Register, detalla el comunicado.