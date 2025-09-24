BOLETIN DE NOTICIAS
La organización Barrio 18 de El Salvador fue declarada terrorista por EEUU

La declaración ocurrió el 23 de Septiembre de los corrientes

Por Redaccion Central
Tropas de El Salvador patrullas las avenidas de este país de forma continua.

El Departamento de Estado designa a “Barrio 18” como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT).

“Barrio 18” es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estados Unidos continuará protegiendo a nuestra nación al mantener las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpir las fuentes de ingresos que financian las actividades violentas y delictivas de las pandillas y los carteles de la droga. La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de desmantelar los carteles y las pandillas y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, agrega la nota.

Las medidas se adoptan en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera (FTO) entrarán en vigor tras su publicación en el Federal Register, detalla el comunicado.

