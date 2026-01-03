BOLETIN DE NOTICIAS
Nicaragua condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela para extraída de Maduro

Managua afirmó que seguirá "luchando para que impere el derecho internacional y las soberanías".

Foto del Gobierno de Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua ha condenado la intervención militar de EE.UU. contra Venezuela y ha exigido respeto a la soberanía del país.

“Desde esta Nicaragua, bendita y digna, se alza la voz de nuestro pueblo con la de nuestros héroes invictos, para exigir respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela”, escribió en un comunicado.

“Como hermanos en esta valiente y noble nuestra América-caribeña, nos unimos al clamor del mundo entero, que desde un profundo rechazo afirmamos que seguiremos luchando para que impere el derecho internacional y las soberanías”, agregó.

En este sentido, denunció que, con acción militar de Washington, la paz “ha sido profundamente herida”. “Y la familia humana, la comunidad de naciones, los pueblos del mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de los pueblos”, afirmó.

“Acompañamos de corazón el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a defender la verdad, la justicia y la vida, y a exigir la liberación inmediata del presidente, compañero Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores”, concluyó.

