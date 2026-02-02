Nicaragua felicita a la nueva presidenta electa de Costa Rica

A través de un mensaje oficial, el Gobierno de Nicaragua ha felicitado tras su triunfo en las elecciones a Laura Fernández, quien fue electa como presidenta de la República de Costa Rica en los comicios celebrados este domingo.

El mensaje destaca la cercanía y hermandad entre las dos naciones vecinas, enfatizando la importancia de promover la unión centroamericana para superar desafíos pendientes en términos de seguridad, justicia y equidad para las mayorías.

A continuación, la misiva íntegra

“Señora Presidenta Electa de la República de Costa Rica

Doña Laura Fernández, Sus Manos

Estimada Doña Laura : Celebramos su Triunfo el día de ayer, celebrando también el ambiente pacífico y alegre en ese Domingo de confirmación de los Caminos de Concordia que vive, desea y merece el Pueblo Fraternal de Costa Rica.

A Usted, como Mujer en la Presidencia de Costa Rica, todo lo Mejor, confiando en Dios que seguirá bendiciendo las Realizaciones y los Nuevos Proyectos de Desarrollo y Convivencia Armoniosa de las queridas Familias y Comunidades de Costa Rica.

Desde nuestra Cercanía y Hermandad de Vecinos en una Historia que nos comunica entre realidades propias, y en esta Centroamérica que pensamos debe unirnos cada vez más para superar los desafíos pendientes, sobre todo en términos de Seguridad, Justicia y Equidad para las mayorías, nuestro Reconocimiento, Respeto y Aprecio, seguros de que promoviendo la Unión y la Paz tod@s tendremos ese Futuro de Plenitud que tanto hemos procurado.

Felicidades, Doña Laura, a Usted, a su Pueblo, a su Familia”.