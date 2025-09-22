Rusia y Nicaragua han firmado unos acuerdos de cooperación

Nicaragua y Rusia han suscrito este lunes acuerdos de cooperación comercial y económica en los territorios de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, las provincias de Zaporozhie y Jersón y la ciudad de Sebastopol, en Crimea.

La ceremonia de firma de los documentos tuvo lugar en Moscú, con la participación del asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de Nicaragua, Laureano Facundo Ortega Murillo, y representantes de las mencionadas regiones. Al evento también asistieron el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y la directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova.

“Nos llena de honor firmar estos acuerdos de cooperación con estas regiones y repúblicas que han soportado los embates, ataques fascistas en contra de sus pueblos, en contra de sus culturas, que han atentado contra la vida de sus ciudadanos y que han reclamado su derecho histórico a ser parte integral de la Federación de Rusia”, declaró Ortega Murillo.

“Y el día de hoy estamos aquí para confirmar que estamos listos para estrechar y fortalecer los lazos de cooperación en todos los campos con nuestros queridos hermanos. Rusia y Nicaragua somos países y pueblos con una relación histórica de hermandad”, agregó.

“Estamos listos para recibir delegaciones de las repúblicas y regiones con las cuales estamos firmando estos acuerdos en Nicaragua. Y, por supuesto, enviar delegaciones también a estas repúblicas y regiones para conocernos más y establecer estos lazos de cooperación de manera práctica, efectiva, como lo hemos venido haciendo con la Federación de Rusia”, añadió Ortega Murillo.

En declaraciones a RT, Ortega Murillo recordó que Nicaragua tiene “una gran cantidad de productos que pueden ser interesantes” e incluso necesarios, como productos alimentarios, productos del sector agropecuario, que son “de alta calidad y que pudieran tener ahí un mercado nuevo”.

El país latinoamericano, a su vez, podrá aprender más de estas regiones y averiguar en qué podrían cooperar “de manera que haya un beneficio para ambos”, agregó.

“Espero sin duda alguna concentrar los primeros esfuerzos en cómo apoyar a un pueblo que ha sufrido. Que ha sufrido ataques, que ha sufrido exterminio, que ha sufrido simplemente el fascismo que ha caído sobre estas regiones”, enfatizó.

Por su parte, Denís Pushilin, quien lidera la República Popular de Donetsk, indicó que para esta “es muy importante establecer cooperación en todas las áreas posibles”. “Y no me refiero solo al potencial económico, que sin duda aún está por descubrir en nuestras regiones. Me refiero también a otros ámbitos en los que también tenemos mucho que aportar: la cultura, la educación, el deporte”, destacó.

El líder de la República Popular de Lugansk, Leonid Pásechnik, remarcó que la suscripción de importantes acuerdos con Nicaragua ha sido posible gracias a la reunificación con Rusia. “Hace muy poco, Nicaragua reconoció las regiones de Donbass y Novorossiya como parte integrante de la Federación de Rusia, y hoy ese reconocimiento ha cobrado expresión práctica”, señaló.

Pásechnik también afirmó que el acuerdo con Nicaragua contribuirá al desarrollo del “enorme potencial industrial de Donbass y Novoróssiya”, abriendo nuevas perspectivas para estas regiones.

“Permitirá establecer contactos mutuamente beneficiosos entre las empresas de Lugansk y los posibles socios extranjeros. Sin duda, esto tendrá un efecto positivo para la economía de nuestra república. Tenemos mucho que ofrecer: productos metalúrgicos, de procesamiento y agrícolas”, expresó.